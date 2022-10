UNESCO: Legkevesebb 177 kőszobor rongálódott meg a húsvét-szigeteki futótűzben

A küldöttség – az UNESCO chilei regionális irodáját vezető Claudia Uribével az élén – a terepen mérte fel, hogy milyen sürgős segítségre van szükség a szervezettől a tűz okozta károk teljes felbecsülésére. Az iroda keddi santiagói közleménye szerint főleg azt vizsgálták, milyen diagnosztikai segítséget tudna nyújtani az UNESCO a károk felméréséhez, és milyen intézkedésekre van szükség a helyreállításhoz és a jövőbeni védelemhez.

A 240 hektáron pusztító tűz jelentős károkat okozott a növényzetben és az UNESCO világörökségi listáján szereplő titokzatos monolitokban, amelyeknek világhírét köszönheti a Csendes-óceánban, Chile partjaitól 3500 kilométerre fekvő sziget.

A Húsvét-szigeten csaknem 1000, a helyiek által moainak nevezett monolit található. A nagy fejjel rendelkező kőszobrok átlagosan körülbelül négy méter magasak, egy polinéz törzs faragta őket több mint ötszáz évvel ezelőtt. A legnagyobb szobor tíz méter magas és 74 tonna. A figurákat köralakban helyezték el a szigeten, tekintetük a szárazföld felé irányul.

A wildfire on Easter Island damaged about 80 of its famous Moai statues. Officials say damage is “unmeasurable” and “can’t be undone.”

They were carved over 500 years ago by Indigenous Rapa Nui people to honor their ancestors, and officials accuse Chile of state neglect. pic.twitter.com/FFjHVd3iqZ

