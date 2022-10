Szörnyű tragédia, ami az úszásoktatáson történt a négyévessel

Felfoghatatlan az a tragédia, ami az amerikai Dori Scott kisfiával történt az uszodában. A gyermek szinte megérezte, mi fog történni.

Az anyuka elmondta, a reggeli készülődés közben kisfia azt kérdezte tőle:

A sors fintora, hogy kisfiú szinte megjósolta a pár órával később bekövetkező halálát.

My son asked ‘what if I drown?’ before swimming lesson – only for his horror premonition to come true https://t.co/PePTEdGBpo

— Today’s News (@jlitwinetz) October 24, 2022