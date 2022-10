Otthon talált puskával lőtte le kisöccsét egy tízéves kisfiú

Életét vesztette egy nyolc éves kisfiú, miután 10 éves bátyja véletlenül meglőtte egy puskával, miközben a családi házban játszottak – számol be a The New York Post.

Az eset hétfő délután 3 óra körül történt a texasi Houston belvárosától mintegy 30 kilométerre fekvő kertvárosban. A 8 éves fiút – aki egyedül volt otthon 10 és 13 éves testvéreivel – a felsőtestén találta el az a golyó, amely az otthonukban megtalálható egyetlen puskából származott. A fegyver 10 éves testvére kezében sült el – közölte Ed Gonzalez, Harris megyei seriff.

Gonzalez elmondta, hogy a testvérek 13 éves bátyja is a lakásban tartózkodott a lövöldözés idején, ő nem sérült meg, így ő értesítette a 911-et. A három testvér egyedül volt otthon az eset idején, nagykorú nem tartózkodott a lakásban. A seriff a Twitteren megerősítette a tragédiát, hozzátéve, hogy a 8 éves gyermek a helyszínen azonnal életét vesztette.

