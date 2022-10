Egészben nyelte le az eltűnt nagymamát egy hét méter hosszú piton

Egy óriáskígyóból került elő egy eltűnt nagymama Indonéziában – számol be a megrázó történetről a The New York Post.

A rendőrség a CNN Indonesia-nak elmondta, hogy a keresést azután indították el, hogy az áldozat, akit az 54 éves Jahrah-ként azonosítottak, vasárnap nem tért haza. Férje átkutatta a környéket, de csak felesége szandálját, kabátját és fejkendőjét találta meg – közölték a hatóságok.

A 54-year-old grandmother became a meal for a 22-foot-long python in an Indonesian jungle where the snakes are running out of wild boar to snack on: https://t.co/gctTuYgbBq

