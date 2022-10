Állami engedéllyel kerülik meg a holland vállalatok a szankciókat

Hollandiában a külügyi, a gazdasági, a pénzügyi, az infrastrukturális és az oktatási minisztérium lehetőséget kapott arra, hogy felmentse a hazai vállalatokat az Európai Unió, Oroszország ellen bevezetett szankciói alól.

Mark Rutte holland miniszterelnök. Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Hollandia február vége óta eddig 91 olyan engedélyt adott ki különböző vállalatoknak, amellyel mentesítette azokat az Oroszországgal szembeni uniós szankciók végrehajtása alól – írta az RTL Nieuws holland hírportál.

„A külügyminisztérium, a gazdasági, a pénzügyi, az infrastrukturális és oktatási társai engedélyt kaptak arra, hogy mentességet adjanak a szankciók alól”

– mondta egy neve elhallgatását kérő tisztviselő a csatornának.

A mentességek célja, hogy „bizonyos fokú rugalmasságot tegyenek lehetővé egyes esetekben” – idézi a külügyminisztérium közleményét a csatorna. Hozzátették a külügyminisztérium egyszer adott mentességet a „diplomáciai kapcsolatok” engedélyezésére is.

A minisztérium ugyanakkor „üzleti titokra” hivatkozva nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni az érintett vállalatok nevét, valamint a mentességek alapján megvalósult üzletek értékét sem.

Az infrastrukturális minisztérium is adott ki felmentést többek között azzal kapcsolatban, hogy Európai Unióban április óta kikötési tilalom van érvényben az orosz lobogó alatt közlekedő hajókra. Azonban a minisztérium döntése alapján „bizonyos rakományokat” szállító orosz hajók továbbra is kiköthetnek Hollandiában. Ez például az alumíniumot és az élelmiszereket is érinti.

Az RTL Nieuws szerint a Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium eddig 25 engedélyt adott ki holland cégeknek arra, hogy azok a Gazprom korábbi leányvállalataival dolgozhassanak tovább.

Indokolásuk szerint cégek „humanitárius okokból”, valamint „tisztán polgári ügyekben” való együttműködésre kaptak felhatalmazást.

A pénzügyminisztérium pedig 13 további mentességet adott a szankciók hatálya alá tartozó befagyasztott eszközökkel, vagy árukkal kapcsolatban.