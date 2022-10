Szijjártó Péter úton: négy nap, négy helyszín

A külgazdasági és külügyminiszter mindig úton, de most emelte a tétet. EU energiaminiszteri csúcs, washingtoni atomcsúcs, Buenos Aires-i külügyminiszteri értekezlet és New York-i ENSZ BT is szerepel Szijjártó Péter négynapos útján. Több mint 41 órát lesznek a levegőben, és 31 ezernél is több kilométer tesznek meg. De „legalább a szállással nem kell sokat bíbelődni” – tette hozzá ismertetőjében a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter azt írta közösségi oldalán: „Mostantól négy napon át meg sem állunk. Szombaton hajnalban jövünk majd haza, addig több mint 41 órát leszünk levegőben, 31 ezernél is több kilométert teszünk meg, három éjszakát töltünk repülőn, legalább a szállással nem kell sokat bíbelődni.” Beszámolt arról is, milyen eseményeken vesz részt a napokban: „Ma az első megálló Luxembourg, ahol az EU energiaminisztereinek találkozóján komoly éberségre lesz szükség, nehogy az Európai Tanács iránymutatásával ellentétes döntések szülessenek. Onnan aztán délután irány Washington, holnap ott lesz az Atomenergia csúcstalálkozó, majd csütörtökön Buenos Airesben EU–Latin-Amerika külügyminiszteri értekezlet, aztán pénteken New Yorkban ülésezik az ENSZ Biztonsági Tanács.”