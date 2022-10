Kutyaólba zárva kínozták gyermeküket a kegyetlen szülők

Névtelen telefonálótól érkezett bejelentés múlt héten a Kentucky állambeli Lexington rendőrkapitányságára. A tanú szerint egy kilencéves kisfiút kutyaólba zártak a fagyos éjszakán – írta a Mirror.

A gyerek közel állt ahhoz, hogy halálra fagyjon, mivel sem cipő, sem kabát, sem pedig sapka nem volt rajta, csupán egy takaró, némi étel és víz volt kitéve elé.

