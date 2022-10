Joe Biden gratulált Rishi Sunak miniszterelnöki kinevezéséhez

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke kedden gratulált Rishi Sunaknak, akit aznap neveztek ki az Egyesült Királyság új miniszterelnökévé.

„Már várom, hogy fokozhassuk az együttműködést olyan ügyekben, melyek kulcsfontosságúak a globális biztonságot és jólétet illetően, beleértve Ukrajna kitartó és megingathatatlan támogatásának folytatását” – olvasható az elnök Twitter-bejegyzésében.

Biden Sunak hivatalos kinevezését megelőzően, kedd este a Fehér Házban a díváli nevű hindu ünnep, a fény ünnepe alkalmából is nyilatkozatot tett. A televízióban is közvetített felszólalásában Biden „úttörő mérföldkőnek” nevezte, hogy most első ízben külföldi származású – bár angliai születésű – politikus foglalja el a kormányfői pozíciót a Konzervatív Párt tagjaként.

A 42 éves Sunakot – aki az első hindu is a brit kormány élén – az alsóházi konzervatív frakció választotta meg hétfőn a pártvezetői posztra. III. Károly király azután bízta meg a kormányalakítással, hogy kedden hivatalosan is elfogadta Liz Truss konzervatív párti miniszterelnök lemondását. Rishi Sunak az Egyesült Királyság 57., egyben 1812 óta a legfiatalabb miniszterelnöke.