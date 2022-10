Huszonhat óra után kimentették a Grand Canyon barlangjában rekedt turistákat

Kimentették a turistákat, akik műszaki hiba miatt több mint hatvan méterrel a föld alatt rekedtek a Grand Canyonban – tájékoztat a Euronews.

Ahogy arról a hirado.hu már korábban beszámolt, egy ötfős turistacsoport a barlang mélyén rekedt, miután elromlott a lift.

Five tourists get stuck 21 stories underground at Grand Canyon Cavern for 24 HOURS https://t.co/R8P1oIn3BE

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 25, 2022