Ukrajna az RT orosz állami hírtelevízió globális betiltását szorgalmazza

Anton Kraszovszkij egy múlt heti televíziós beszélgetésben mondta azt, hogy azokat a gyerekeket, akik megszállónak tekintik az oroszokat hazájukban, be kellett volna dobni egy erős sodrású folyóba.

Kraszovszkij az orosz sci-fi író, Szergej Lukjanyenko beszámolójára reagált, aki azt mesélte el, hogy amikor 1980-ban először járt az akkor még a Szovjetunióhoz tartozó Ukrajnában, gyerekek azt mondták neki, hogy sokkal jobban élhetnének, ha Moszkva nem szállta volna meg a hazájukat.

A műsorvezető hozzátette, hogy akár a házat is rájuk lehetett volna gyújtani. A műsorból a közösségi médiában közzétett részleten az is látszik, ahogy Kraszovszkij nevet azon a beszámolón, amely szerint orosz katonák idős nőket erőszakolnak meg Ukrajnában.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter maga is megosztotta a Twitteren a Kraszovszkijról készült adásrészletet, népirtásra buzdításnak minősítve az elhangzottakat, amiért szerinte a műsorvezetőt bíróság elé fogják állítani.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022