Túlfutott a kifutópályán egy repülőgép, a repülőteret lezárták

A közleményben arról tájékoztattak, hogy a KE631-es számú járat vasárnap este történt balesetét a rossz látási viszonyok okozták, a pilóták többször próbáltak landolni, míg végül sikerült, de szerencsétlenül. Százhatvankét utast közeli hotelekben szállásoltak el, a hazatérni szándékozóknak különgépet biztosítanak – tájékoztatott a Korean Air egyik szóvivője.

LOOK: Korean Air flight #KE631 overshot its runway at the Mactan-Cebu International Airport on Sunday, Oct. 23. In a Facebook post, Lapu-Lapu City DRMMO head Nagiel Bañacia said that airport operations are suspended following the incident. | 📷 Bañacia /Facebook pic.twitter.com/9X8HCLuqVo

A repülőtér koreai idő szerint kedd hajnalig zárva tart, több tucat járatot – köztük több dél-koreait – töröltek vagy átirányítottak.

A Korean Air plane slid off the runway while landing at Cebu international airport in the Philippines on Sunday, shutting down the country’s second busiest airport

All 173 passengers and crew were evacuated safely, with minor injuries reported pic.twitter.com/xzwnNzKeb3

