Tudta, hogy veszélyesek, mégsem szólt, most az anyját marcangolták halálra

A georgiai Troup megye rendőreit október elején a reggeli órákban súlyos kutyatámadás miatt riasztották – írta a Crime Online.

Mire a helyszínre értek, a 80 éves Rosetta Gesselman már lakása padlóján hevert, testét mély harapásnyomok borították.

A rendőröknek riasztó sprével sikerült elkergetnie a három vérengző állatot a hátsó udvarba, a mentők pedig a nővel azonnal a kórházba siettek, de az életét már nem tudták megmenteni.

“Rosetta Gesselman was the 35th pit bull fatality in the U.S. and Canada during 2022, still eight short of the record 43 pit bull fatalities logged in 2021.”Georgia pit bull owner hit with rare criminal charges in mother’s death https://t.co/Ms3hX6v0GV

— Barbara Kay (@BarbaraRKay) October 18, 2022