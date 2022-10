Maga alá temette a kisfiút az összedőlt garázsfal

A gyerek 30 éves rokonával együtt tartózkodott a garázsban az essexi Clactonban, amikor a helyiség fala minden előjel nélkül leomlott, a törmelék pedig mindkettőjüket betemette – írta a Metro.

A mentőket azonnal riasztották a helyszínre. A férfit ki tudták húzni a romok alól, ő karsérülést szenvedett, de a fiú életét nem tudták megmenteni.

