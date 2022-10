Macron: Ambiciózusan, de éberséggel fogok együtt dolgozni Melonival

A párizsi Elysée-palota a találkozó végéig nem adott tájékoztatást a megbeszélésekről, amely Róma belvárosában, a sajtótól elzárva zajlott, és valamivel több mint egy óráig tartott.

„Európaiként, szomszédos országként, baráti népként, Olaszországgal folytatnunk kell a megkezdett munkát. Párbeszéddel és nagyratörő célokkal együtt sikeresek leszünk, ezzel tartozunk a fiataljainknak és népeinknek” – fogalmazott a francia államfő Twitter-üzenetében, amelyet az új olasz kormányfővel folytatott tárgyalásán készült fényképpel illusztrált.

È in quanto europei, paesi confinanti, per l’amicizia dei nostri popoli, che con l’Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, @GiorgiaMeloni, va in questa direzione. pic.twitter.com/VADlM7tj0y

