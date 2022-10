Hajtóvadászat! Késes gyilkos szedi áldozatait, a rendőrség üldözőbe vette

A rendőröket vasárnap hajnali négy óra előtt riasztották egy házhoz a kelet-londoni Newhamben. A helyszínen mindkét áldozatot megtalálták – írta a Metro.

Az egyik, ötvenes éveiben járó nőt a helyszínen halottnak nyilvánították, a másik, harminc év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de állapotát sikerült stabilizálni.

BREAKING: Police are hunting a knifeman who stabbed a woman in her 50s to death, and knifed another woman. https://t.co/J6Xlz1xxXM

— Metro (@MetroUK) October 23, 2022