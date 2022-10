Elárverezik Darwin egy ritka kéziratát

Charles Darwin egy rendkívül ritka kézirata kerül kalapács alá novemberben New Yorkban – jelentette be a Sotheby’s, amelynek előzetes becslése szerint a leütési ár akár a 800 ezer dollárt (336 millió forint) is elérheti.

A kézirat egy részlet Darwin fő művéből, az 1859-ben megjelent A fajok eredetéből, amelyet az evolúciós biológia alapművének tekintenek. Mint a The Guardian írja, Darwin ismert volt arról, hogy szinte megszállottan újra és újra átdolgozta munkáit, oldalakat dobva el a kéziratokból. A Sotheby’s szerint a kézzel írt szövegről korábban azt hitték, hogy A fajok eredete harmadik kiadásának kéziratából származik. Az 1865 őszén született kézirat azonban Hermann Kindt, az Autographic Mirror szerkesztőjének kérésére született. A kor nagyjainak kézírását nyomtatásban közlő kiadvány számára írta le Darwin a most árverésre kerülő részletet. Az aukciósház szerint „ez ritka gesztus volt egy közismerten olvashatatlan kézírású embertől”, aki a nevét is gyakran csak kezdőbetűkkel írta alá. A Sotheby’s szerint ez a legjelentősebb Darwin-kézirat, amely valaha kalapács alá került. Becslésük szerint az eladási ár 600 ezer és 800 ezer dollár (252-336 millió forint) között mozoghat. Az aukció kínálatában szerepelnek további Darwin-tételek is, például A fajok eredetének egyik első kiadása, valamint egy ritka példány az On the Tendecy of Species to form Varieties című publikációból, amelyben együtt jelent meg Darwinnak és Alfred Russel Wallace-nak a Linné Társaság előtt 1858-ban bemutatott két külön tanulmánya az evolúció természetes szelekción alapuló elméletéről. Az Age of Wonder című online árverés november 25-től december 9-ig tart. A kiemelt kép illusztráció.