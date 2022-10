Dietetikusszövetség: Mindenkinek joga van a megfelelő táplálkozáshoz

Az európai dietetikusszövetség szerint mindenkinek joga van a megfelelő táplálkozáshoz és ahhoz, hogy ne éhezzen.

Mindenkinek joga van a megfelelő táplálkozáshoz és ahhoz, hogy ne éhezzen.

A helyes étrend ugyanis segít megelőzni bizonyos betegségeket, mérsékli azok kockázatát, csökkenti a kórházi tartózkodás idejét, javítja az orvosi kezelés hatékonyságát, valamint az életminőséget; mindez pedig csökkenti az egészségügyi kiadásokat is – olvasható a Európai Dietetikus Szövetség (The European Federation of the Associations of Dietitians – EFAD) által kiadott nyilatkozatban.

A múlt héten a magyar fővárosban tartotta 33. éves közgyűlését az EFAD,

a 27 európai tagállam dietetikusi szervezetét magában foglaló szövetség ez alkalomból adta ki a Budapest Nyilatkozatot.

A dokumentumban leszögezik: kizárólag a dietetikusok azok az egészségügyi szakemberek, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy prevenciós céllal vagy a táplálkozással összefüggő rendellenességek kezelését megtervezzék, lefolytassák és kontrollálják a táplálkozásterápiát.

Ugyanakkor szerepük túlmutat az egészségügyi ellátáson: a kormányokkal, az iparral, a tudományos élettel való együttműködéssel és kutatásaik révén általánosan javítják a lakosság táplálkozását.

Kiemelik:

a táplálkozásterápia költséghatékony befektetés, és a dietetikusok hatékonyabbak és eredményesebbek táplálkozási tanácsadásban, mint bármely más egészségügyi szakember.

Határozottan ajánlják, hogy az egyes országok az egészségügyi rendszereiken belül rendeljenek erre a területre erőforrást és mindenkinek biztosítsák a dietetikai ellátást.

Hangsúlyozzák azt is, hogy ezzel párhuzamosan a dietetikai ellátást integrálni kell a népegészségügybe is, hiszen fontos, hogy az egészségügyi rendszeren kívül is legyenek olyan szakképzett dietetikusok, akikkel együttműködve hatékony, méltányos és fenntartható változásokat lehet elérni az élelmezésben.

Leszögezik:

azért, hogy a lakosság egészségesebb legyen, minden európai polgárnak hozzáférést kell biztosítani a dietetikai ellátáshoz,

és az EFAD elkötelezett a dietetikusképzés és a kutatás-fejlesztés, valamint a dietetikai gyakorlat színvonalának emelése mellett.

A közlemény idézi Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét, aki azt mondta: a százéves magyar dietetikusképzés és a felsőoktatásban szerzett diploma garantálja, hogy a táplálkozástudománnyal kapcsolatos kérdésekben érdemes szakemberhez fordulni akár a klinikai ellátás, akár a népegészségügyi vonatkozású lakossági tanácsadás, a prevenció vagy a közélelmezés területén.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)