A plafonhoz csapódtak az utasok a repülőn

Elszabadult a káosz egy Madridból Buenos Airesbe tartó járaton, ami az Atlanti-óceán felett erős turbulenciába került. Az egyik utas úgy megütötte magát, hogy eltört az orra. A fedélzeten 271 utas, és a 13 fős személyzet tartózkodott, összesen 12 ember sérült meg – írja a DailyMail.

Twelve passengers were injured and one reportedly broke their nose when their aircraft experienced severe turbulence.https://t.co/WvnxGv5ZDj

— Mirror World News (@MirrorWorldNews) October 21, 2022