Bemutatjuk Risi Shunakot, a Konzervatív Párt üstökösét, aki a következő brit miniszterelnök lehet

Kiszivárgott dokumentum szerint áramszünetekre készül a BBC

Akár többnapos áramkimaradásokkal is számol a brit BBC kiszivárgott vészhelyzeti forgatókönyve, amelyben például a mobiltelefon-hálózatok és internethozzáférés leállását, a bankrendszer leállását és a közlekedési rend felborulását eredményező áramszünetek esetén biztosítanák a központi tájékoztatást a lakosság számára – számolt be a <a href="https://www.theguardian.com/media/2022/oct/18/bbc-prepares-secret-scripts-for-possible-use-in-winter-blackouts">The Guardian</a>. A vészhelyzeti terv alapján a brit közmédia az Angliát, Walest és Skóciát érintő áramszünetek esetén nyújtana rádiós tájékoztatást a lakosságnak. Ezen eshetőségre a lakosságnak érdemes beszerezni autórádiót vagy akkumulátoros rádiót, hogy be tudják fogni a Rádió 2 és Rádió 4 állomások számára fenntartott frekvencián sugárzott adást.

