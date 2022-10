Nyomkövetővel a lábán szülésznőkre vadászott a dallasi gyilkos

Két kórházi ápolónő életét vesztette egy lövöldözésben, amely a dallasi Methodist Medical Center kórház épületében tört ki, helyi idő szerint szombaton dél körül. A kórház biztonsági emberei riasztották a városi rendőrséget és a tűzoltóságot a lövöldözés miatt – idézi a kórház közleményét a Fox News.

Az épületbe behatoló rendőrök két ápolónőt találtak súlyos lőtt sebekkel a kórház szülészeti osztályán, mindkét nővér ott dolgozott.

Two hospital employees killed in shooting at Texas hospital, suspect had ankle monitor https://t.co/Z5a0hI5Q7Z

— Fox News (@FoxNews) October 23, 2022