Giorgia Meloni együttműködésről biztosította Orbán Viktort

A jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke, aki kormányával szombaton tette le esküjét, Orbán Viktor gratulációjára reagált.

„Köszönöm Orbán Viktor! Kész vagyok az együttműködésre közös és hatékony megoldások megtalálásával azokra a gazdasági, energetikai és biztonsági kihívásokra, amelyekkel Európa szemben találja magát. Cselekedjünk legjobb képességeink szerint!” – jegyezte be Giorgia Meloni mikroblogján.

Thanks @PM_ViktorOrban. Ready to cooperate to find common and effective solutions to the economic, energy and security challenges Europe is now facing. Let’s do our best!

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 22, 2022