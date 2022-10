Erdélyben és a távoli Ausztráliában is megemlékeztek 1956 hőseiről

Kolozsváron és Ausztráliában is tartottak megemlékezést a határon túli magyarok 1956 évfordulóján – derült ki az M1 Híradójából.

Kolozsváron a sétatéri ’56-os emlékműnél koszorúztak

Az ünnepségen elhangzott: aki meg akarja érteni azt, hogy mi a magyar szabadság, annak ’56-ra kell emlékeznie.

„A fiatalok fontos, hogy tudják azt, hogy mi is történt ’56-ban, ebből építkezni tudunk, ez egy olyan motiváció lehet a fiatalok számára, mely elősegíti azt, hogy a fiatalok közösen összefogjanak, és építsék a közösséget, mert ezek a hősök is ugyanezt tették, nekünk is meg kell vívni a saját harcainkat, és tőlük tudunk a legjobban tanulni” – mondta Szilágyi Lóránt, a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum ügyvezető elnöke.

Az ausztráliai magyarok is megemlékeztek 1956 hőseiről

Az Ausztráliát sújtó árvizek ellenére is összegyűltek a brisbane-i magyarok, hogy megemlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. A két éve közadakozásból épített Összefogás Templomában közös imával és egy perc néma csenddel tisztelgett a hősök emléke előtt a maroknyi közösség. Koszorúikat az esőzések miatt a Magyar Központ ’56-os emléktáblájánál helyezték el.

Tavaly és tavalyelőtt problémát okozott a koronavírus. Utána árvizek voltak es most jelen pillanatban is Ausztrália-szerte nagy árvíz van mindenütt. Itt Brisbaneben is annyi helyen már árvíz van, hogy kérdéses volt, hogy a mai napi megemlékezést, meg tudjuk-e tartani. Hála istennek, ha kevesen is, de összejöttünk. És én úgy érzem, hogy az időjárás ellenére is egy méltó megemlékezést tartottunk a templomban – jelentette ki Sipos Ika, az Ausztráliai Magyar Szövetség elnöke.

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán