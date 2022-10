A lakosság segítségét kérik! Éjjel tört be a házba, aljas dolgot tett az alvó nővel

Egy férfi betört egy házba Warringtonban, és megerőszakolta az ott lakó nőt. A rendőrség őrizetbe vett egy férfit az üggyel kapcsolatban, de óvadék ellenében szabadon engedték – írja a Mirror.

CCTV appeal after man breaks into sleeping woman’s home and rapes her https://t.co/qgWz6DN1dq

— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 21, 2022