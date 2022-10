Szeméttelepre vezettek a nyomok, egyre hátborzongatóbb a járókájából eltűnt kisbaba ügye

Jeff Hadley, a georgiai rendőrség Chatham megyei rendőrfőnöke kedden hivatalos sajtótájékoztatón számolt be az ügy legújabb fejleményeiről.

Hadley elmondása szerint úgy vélik, hogy a másfél éves Quinton Simon holttestét egy szemeteskukába helyezték, a hulladékgyűjtők pedig később a szeméttelepre szállították.

„A helyszínre konkrét bizonyítékok vezettek, meggyőződésem, hogy megtaláljuk a kisfiú holttestét”– fogalmazott a rendőrfőnök.

Quinton Simon október 5-én tűnt el Savannah-i otthonából, utoljára az anyja látta, amint a hajnali órákban a járókájában játszott.

A rendőrség és az FBI ügynökei összevont csapatokkal keresték az eltűnt gyereket, drónokat és helikoptereket is bevetettek, de nem jártak sikerrel.

