Szlovén elnökválasztás - Anze Logar a fő esélyes a vasárnapi első fordulóban

Anze Logar, az ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) támogatásával induló független jelölt, volt külügyminiszter a fő esélyes az első forduló megnyerésére a vasárnapi szlovéniai elnökválasztáson, amelyen mintegy 1,7 millió szlovén állampolgár járulhat az urnákhoz.

A választáson hét jelölt indul. Logar legesélyesebb ellenfele a szintén függetlenként induló baloldali Natasa Pirc Musar ügyvéd. Amennyiben senki sem szerzi meg a szavazók több mint felének támogatását – és a felmérések erre utalnak –, akkor november 13-án második fordulót rendeznek az első két helyezett részvételével.

A felmérések a 46 éves Anze Logart mutatták ki legesélyesebbnek, a megkérdezettek 31,7 százaléka őt támogatja. A németül és angolul is kiválóan beszélő Logar több ciklusban volt az SDS parlamenti képviselője, majd 2020 és 2022 között az előző, Janez Jansa vezette jobboldali kormányban töltötte be a külügyminiszteri tisztséget.

Az 54 éves Natasa Pirc Musar karrierjét újságíróként kezdte, 2005 és 2014 között adatvédelmi biztos volt, majd 2015-ben ügyvédi irodát nyitott, és azóta is ügyvédként dolgozik. Rá a szlovén választók 19,8 százaléka adná voksát.

Nem sokkal marad el tőle a kampányhoz később csatlakozó 55 éves Milan Brglez volt házelnök, a Szociáldemokraták (SD) jelenlegi európai parlamenti képviselője. Őt a választók 18,6 százaléka támogatja. Brglez az SD és a legnagyobb kormányzó párt, a Robert Golob vezette Szabadság Mozgalom közös jelöltje. Azután jelentette be indulását, hogy Marta Kos, a Szabadság Mozgalom eredeti jelöltje visszalépett.

Szlovéniában jelenleg hárompárti baloldali kormány van hatalmon, a Szabadság Mozgalom, a Szociáldemokraták és a Baloldal részvételével.

Az említett három jelölt mellett szorítóba lép még Janez Cigler Kralj (3,6 százalék) volt munkaügyi miniszter, az ellenzéki konzervatív Új Szlovénia (NSI) jelöltjeként és Miha Kordis (2,2), a legkisebbik koalíciós párt, a Baloldal jelöltjeként. A parlamenten kívüli pártok közül Sabina Sencar nőgyógyász (3,3) a Resni.ca oltásellenes párt, valamint Vladimir Prebilic (3,1), a Zöldpárt színeiben méretteti meg magát az elnökválasztáson.

A választási kampány mérsékelt volt, a jelöltek televíziós vitákban mondhatták el véleményüket egy-egy kérdésről, lehetőséget adva a bizonytalan szavazóknak a választásra. A vitatémák között szerepelt a migráció és a határvédelem kérdése, az elnöki jogkör kiterjesztése, valamint az SDS népszavazási kezdeményezése a szlovén közszolgálati televízióról (RTV) szóló törvény módosításáról, a kormány összetételéről és a tartósan gondozásra szoruló személyek ápolásáról szóló törvény hatálybalépéséről. Mindhárom kérdésben november 27-én népszavazást tartanak.

Bírálatok a jobboldalt és a baloldalt is érték a kampány alatt. Logarnak azt rótták fel, hogy függetlenként és békéltetőként tüntette fel magát, és úgy tett, mintha semmi köze nem lett volna az előző kormány rossz döntéseihez, botrányaihoz és ellentmondásos gyakorlataihoz. Logar az Együtt a jövőért jelszóval kampányolt, és az egységet szorgalmazva próbált szavazatokat szerezni.

A Demokracija című jobboldali hetilap olyan közvélemény-kutatásokat idéz, amelyek szerint Logar nyeri az első és a második fordulót is, függetlenül attól, hogy a baloldali jelöltek közül melyik jut be a második fordulóba. Ugyanakkor azt is írja: a szavazás még nem dőlt el, és a Logar elleni támadások várhatóan erősödni fognak, ezért szerintük fontos, hogy a centrista, jobbközép és jobboldali pártok szavazói Logarra adják le voksukat.

A Delo című balliberális napilap szerint Logar az idősebb generáció abszolút kedvence, Pirc Musar pedig a fiatalok körében örvend nagy népszerűségnek. Brglez viszont nem számíthat a fiatalokra, szinte kizárólag a legidősebb szavazók támogatására támaszkodhat.

Szlovéniában az államfő főként reprezentatív, de politikailag fontos szerepet tölt be, ő a hadsereg főparancsnoka, és magas rangú tisztségviselőket is kinevez, többek között a nemzeti bank elnökét. A kinevezéseket a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Az elnök megbízatása öt évre szól, és legfeljebb egy alkalommal választható újra.

Az ország 1991-es függetlenné válása óta ez lesz a hetedik elnökválasztás, és az ötödik elnököt választják meg. Borut Pahor előtt, akinek most jár le a második mandátuma, Milan Kucan volt az egyetlen elnök, aki kétszer tölthette be a köztársasági elnöki posztot, és ő volt az egyetlen politikus, aki 1992-ben és 1997-ben is már a választás első fordulójában meg tudta szerezni a szavazatok több mint felét.