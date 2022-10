Óriási összegért kelt el Jean-Luc Godard A megvetés című filmjének kézirata

Több mint 300 ezer euróért (124 millió forintért) kelt el Jean-Luc Godard A megvetés (Le mépris) című filmjének első kéziratos forgatókönyve, amely eredetileg Brigitte Bardot tulajdonában volt – közölte az árverést szervező Christie's aukciósház.

Az 1963-ban bemutatott film forgatókönyve 59 kézírásos és 24 gépelt oldalt tartalmaz. A forgatókönyvben a rendező jegyzetei és javításai is láthatók. A filmet Alberto Moravia regényéből adaptálta Godard. A forgatókönyvben az író jegyzetei is olvashatók, valamint a film szereplőinek, köztük Bardot-nak, Michel Piccolinak, és az önmagát alakító Fritz Lang rendezőnek a megjegyzései is.

A kézirat árát előzetesen 120-180 ezer euróra (50-74 millió forintra) becsülték, de a győztes licitáló végül 302 400 eurót fizetett az árverési illetékekkel együtt a csütörtökön Párizsban megrendezett aukción.

A Christie’s közleménye szerint ez volt a film forgatókönyvének első kézirata, és ebben még nem szerepeltek azok a meztelen jelenetek, amelyeket a film amerikai producere erőltetett. A forgatókönyvet eredetileg Brigitte Bardot kapta, de a színésznő eladta fotós barátjának, Ghislain Dussart-nak.

A világhírű filmrendező, Jean-Luc Godard szeptember 13-án, 91 éves korában halt meg.