Ezrek hagyták el otthonaikat áradások miatt Venezuelában

Körülbelül négyezer családot és hétszáz otthont érintenek az áradások a Venezuela keleti részén lévő Anzoátegui államban – derült ki az állam kormányzójának helyi idő szerint csütörtökön tett bejelentéséből.

Sok család távolabb élő rokonoknál húzta meg magát, mintegy háromszázan pedig a hatóságok által kialakított ideiglenes szálláshelyeken várják az áradások végét – közölte az Instagramon Luis José Marcano, hozzátéve, hogy a legtöbb kárt Clarines és Onoto városból jelentették, az ide vezető utakat a katasztrófavédelem lezárta.

Mindeközben helyi médiaforrások arról számoltak be, hogy kiöntöttek a folyók az északi La Guaira állam Chichiriviche de la Costa városában is, ahol emiatt akadozik az ivóvíz-szolgáltatás és áramkimaradásokat is jelentettek.

A helyi meteorológiai intézet szerint a legtöbb venezuelai államban további esőzésekre kell számítani.

Venezuelában október elején már földcsuszamlásokat jelentettek a Julia hurrikán okozta áradások miatt, elsősorban a Caracastól mintegy 60 kilométerre délnyugatra fekvő Las Tejerías környékén.

A hatóságok ekkor több mint 30 halálos áldozatról adtak hírt, és Nicolás Maduro elnök háromnapos gyászt is rendelt el.