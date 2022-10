„Dehát én jó voltam” – ezek voltak a kislány utolsó szavai, mielőtt anyja elvágta a torkát

A 37 éves Melissa Towne azonnal bevallotta, hogy megölte kislányát. A texasi Tomballban miután beállított a kórházba, közölte, hogy megölte gyermekét, a holtteste pedig kint fekszik a kocsiban – írta a Crime Online.

Az egyik nővér meg is találta a járműben szennyeszsákba tekert holttestet, miután megvizsgálták, megállapították, hogy a gyermek torkát átvágták. Később az is kiderült, hogy Towne-nak az volt a rögeszméje, hogy a kislánya rossz, ezért kivégezte.

Neighbors called police in past on mom Melissa Towne, who’s accused of killing daughter in Tomball https://t.co/h6nb40l71k #JusticeForNicoleTowne #NicoleTowne

— Simply_Stranger (@AngelsBokenHalo) October 18, 2022