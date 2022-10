Brit kormányválság: egyesek az előrehozott választást, mások Boris Johnson visszatérését sem tartják kizártnak

Lemondott a brit miniszterelnök. Liz Truss a Downing Street 10. előtt jelentette be kora délután, hogy távozik a Konzervatív Párt éléről, ami egyben azt is jelenti, hogy a kormányfői megbízatása is véget ér, amint megtalálják az utódját. Liz Truss mindössze 45 napja Nagy-Britannia miniszterelnöke, de ennyi idő alatt is sikerült annyi bírálót szereznie, hogy a helyzete tarthatatlanná vált a pártján belül – közölte az M1 Híradó.