Terrorizmus támogatása miatt indítanak újabb eljárást Navalnij ellen

A jelenleg tizenegy és fél év börtönbüntetését töltő aktivista csütörtökön közölte, hogy a hatóságok újabb eljárást indítottak ellene.

Navalnij elmondta, hogy ügyvédei becslése szerint 30 év körüli büntetés várhat rá.

Az új vád valószínűleg a Popular Politics Youtube-csatorna videóihoz köthető, azonban azt szövetségesei az után indították, hogy ő börtönbe került – közölte a politikus szóvivője.

„Az alvilág géniusza vagyok. Moriarty professzor a nyomomba sem ér” – írta Navalnij a Twitteren, ahol ügyvédjei és szövetségesei segítségével továbbra is aktív tud maradni.

1/8 I am a genius of the underworld. Professor Moriarty is no match for me. You all thought I had been isolated in prison for two years, but it turns out I was actively committing crimes. Luckily, the Investigative Committee was vigilant and didn’t miss a thing.

— Alexey Navalny (@navalny) October 20, 2022