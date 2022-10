Nagy vita várható a ma kezdődő uniós csúcstalálkozón

Orbán Viktor miniszterelnök is megérkezett már Brüsszelbe, a csúcs helyszínére. A kormányfő egy fényképet is megosztott közösségi oldalán. A magyar kormány már korábban világossá tette az álláspontját.

Úgy vélik: a javaslat egyenlő lenne a gázembargóval, ugyanis Moszkva közölte, ha az unió bevezeti a gázársapkát, Oroszország azonnal leállítja a gázszállítást. Éppen ezért Orbán Viktor miniszterelnök a háborús szankciós politika átgondolását szorgalmazza majd Brüsszelben.

„Két nagy vitás kérdés van jelen esetben, az egyik az, hogy legyen-e gázársapka. Itt két tábor áll egymással szemben, a tagállamok egy része, akikről jelen pillanatban annyit tudunk, hogy 15-en biztos vannak, ők azt szeretnék, hogyha lenne valamiféle gázársapka. Többféle elképzelés is van ezzel kapcsolatban. A másik az ellenzők tábora, köztük a legnagyobb tagállam Németország is. Ők egyrészt azzal érvelnek, hogy egy ilyen lépés az ellátásbiztonságot veszélybe sodorná, azután van olyan érv is, hogy az EU lényegében elvágná magát a globális gázpiacokról.

Az LNG-szállító hajókat átirányítanák mondjuk Ázsiába, ahol van erre kereslet. És olyan érv is van, hogy tulajdonképpen egy átmeneti kényszerintézkedésről lenne szó, és közben elkezdtek csökkenni a gázárak a tőzsdén, tehát tulajdonképpen nem is kéne ilyen lépést megtenni. A másik vitás kérdés, hogy hogyan segítsék azokat a fogyasztókat, akiket a legjobban sújtott eddig az energiaválság. Itt Franciaország és a mediterrán országok egy közös hitelfelvételt sürgetnek” – jelentette Baraczka Eszter, a közmédia tudósítója.

