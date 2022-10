Londonból jelentjük: Megvan, mikor választják meg az új brit miniszterelnököt

Lemondott a brit miniszterelnök. Liz Truss a Downing Street 10. előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy távozik a Konzervatív Párt éléről, ami egyben azt is jelenti, hogy a kormányfői megbízatása is véget ér, amint megtalálják utódját. Liz Truss mindössze 45 napig volt Nagy-Britannia miniszterelnöke, tevékenységét számos bírálat érte ez idő alatt. A múlt héten lemondott a pénzügyminisztere, tegnap pedig a belügyminiszter is távozott a kabinetjéből – számolt be róla az M1 Híradója.

Jó néhány napja már a levegőben volt, hogy elhangzik a bejelentés. Liz Truss csütörtökön meg is tette: bejelentette, hogy jelen körülmények között nem tudja teljesíteni, amit vállalt megválasztásakor – jelentette az M1 helyi tudósítója. Liz Truss előző pénzügyminisztere Kwasi Kwarteng szeptember 28-án jelentett be egy 45 milliárd font (több mint 20 ezer milliárd forint) értékű adócsökkentési programot, amely mögé nem rendelt fedezetet. Példátlan zuhanásnak indult a font és a brit államkötvények hozamai. Ezt követően rendkívüli zűrzavar tört ki a Konzervatív Párton és a kormányon belül, amelyet a választók nem jutalmaztak, Liz Truss támogatottsági mutatója példátlan mélységig csökkent. A politikus valószínűleg annak ment elébe, hogy menesszék, így ma bejelentette, hogy távozik a Konzervatív Párt éléről, ezzel megszűnik miniszterelnöki tisztsége is. Liz Truss részletek nélkül kijelentette, hogy pártja frakcióvezetésével megállapodott, amely szerint a választási folyamatot lerövidítik, és már jövő héten új vezetője lesz a Konzervatív Pártnak, ezzel pedig Nagy-Britanniának is. Liz Truss – Margaret Thatcher és Theresa May után az Egyesült Királyság harmadik női miniszterelnöke – alig 45 napot töltött a Konzervatív Párt élén. Kiemelt kép: MTI/EPA/Andy Rain