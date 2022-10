Korrupcióval, sikkasztással, hivatali visszaéléssel vádolják a WHO szíriai vezetőjét belső dokumentumok szerint

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szíriai képviseletének több alkalmazottja korrupcióval, sikkasztással, hivatali visszaéléssel és a Covid-szabályok súlyos megszegésével vádolja az irodavezetőt olyan belső dokumentumok szerint, amelyekbe betekinthetett az AP hírügynökség.

WHO-tisztségviselők több mint száz irat és üzenet tanúsága szerint a nyomozóknak elmondták, hogy a képviseletvezető, Akdzsemal Magtimova elsikkasztott többmillió dollárt, ajándékokkal – egyebek között számítógépekkel, aranyérmékkel, gépkocsikkal – halmozott el szíriai kormánytisztviselőket, visszaélésszerűen kötött velük szerződéseket, különböző állásokban helyezte el magas rangú szíriai tisztségviselők rokonait, valamint hűtlenül kezelte a WHO pénzforrásait és az adományozók pénzét. Ezenkívül többször titokban találkozott a szíriai kormányhadsereget támogató orosz erők tagjaival, amivel feltehetőleg megsértette az ENSZ-szervezet semlegességét.

Az AP hírügynökség megkereste a türkmén állampolgárságú, orvos végzettségű Magtimova asszonyt az ügyben, de ő elhárította a kérdéseket azzal, hogy mint WHO-tisztségviselőnek titoktartási kötelezettsége van. Mindazonáltal kijelentette, hogy az AP által megismert vádak becsületsértők.

A tucatnyi alkalmazottól származó panaszok az utóbbi évek egyik legjelentősebb bűnügyi vizsgálatot indították el a WHO-n belül. Volt olyan pillanat, amikor több mint húsz nyomozó foglalkozott az üggyel. A WHO hivatalosan csak annyit közölt az AP-vel, hogy az ügyben hosszúnak ígérkező és összetett nyomozás folyik, amelynek részleteiről részben az alkalmazottak védelmében nem közölnek semmit.

A polgárháború sújtotta Szíriában a lakosságnak csaknem 90 százaléka szegénységben él, és több mint 50 százalék szorul humanitárius segélyre. A WHO szíriai irodájának tavaly mintegy 115 millió dolláros költségvetése volt. A WHO regionális igazgatója májusban szabadságra küldte Magtimovát, és kinevezett a helyére egy ügyvivő képviseletvezetőt, de az ENSZ-szervezet hivatalos alkalmazotti listáján még mindig ő szerepel a szíriai iroda élén.

Számos alkalmazott arra is panaszkodott, hogy a képviseletvezető nem vette komolyan a koronavírus-járvány kezelését Szíriában, és ezzel többmillió ember életét veszélyeztette. Magtimova súlyosan megsértette a WHO saját belső Covid-szabályait is – állítják.

Az utóbbi években több más botrány is kipattant a WHO-n belül, de szakértők szerint ez a legsúlyosabb.