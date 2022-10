Feldarabolva találták meg a négy eltűnt kerékpáros holttestét

A rendőrség hétfőn megerősítette, hogy holttesteket találtak a Deep Fork folyóban Oklahoma államban múlt hét pénteken. Az azonosítás után kiderült, hogy a négy eltűnt kerékpáros – a 32 éves Mark Chastain, a 30 éves Billy Chastain, a 32 éves Mike Sparkso és a 29 éves Alex Stevens – maradványait találták meg, akiknek október 9-én vasárnap este veszett nyomuk – írja a New York Post.

The discovery of 4 dismembered bodies in an Oklahoma river turned a missing persons case into a murder probe https://t.co/byE6OhDKe0 pic.twitter.com/PeQvMOeHGy

— CTV News (@CTVNews) October 18, 2022