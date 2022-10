EU-csúcs Brüsszelben – Von der Leyen gázársapka javaslata inkább problémát jelent, mint megoldást

Energiajogász: A dinamikus árkorlát javaslata a gázársapka koncepciójának kényszeres továbbvitele

Továbbra sem tett le a gázársapka bevezetéséről Brüsszel, mellyel kapcsolatban kedden be is mutatták azt a javaslatot, amelynek célja hivatalosan az energiaárak megfékezése. A tervezetet Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke ismertette, amelyben szerepel egyebek mellett a közös gázvásárlás, átlátható infrastruktúra használat és tagállamok közötti szolidaritással kapcsolatos új intézkedés is.