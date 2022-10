Elszabadított egy egész méhrajt, a rendőrök fejvesztve menekültek

A rendőrök nemrég kilakoltatási felszólítást prábáltak meg kézbesíteni a Massachusetts állambeli Longmeadowban, útjukat azonban tüntető tömeg keresztezte, amely nemtetszését fejezte ki intézkedés iránt – írta a Metro.

A tömeg mellett nem sokkal később megjelent egy terepjáró, amely méhkaptárakkal teli utánfutót vontatott. A járműből egy méhészeti védőruhát viselő nő szállt ki, aki felnyitotta a kaptárakat, majd rázni kezdte őket.

Kaptárakból kisvártatva méhrajok özönlöttek a helyszínen lévőkre, a rendőrök mellett viszont több tüntetőt is megcsíptek.

A Massachusetts woman is accused of unleashing agitated bees on deputies who were trying to evict her.

Police say Rorie Woods saw the deputies and began lifting the lids on the beehives she was towing and put on a beekeeper suit to protect herself. https://t.co/XeXV7bT4nX

— WISH-TV (@WISH_TV) October 20, 2022