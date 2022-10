Csádban az elnök szükségállapotot rendelt el az áradások miatt

Mahamat Déby Itno az állami televízióban beszélve felhívta a figyelmet arra, hogy az árvizek az ország 23 tartományából 18-at érintenek, elsősorban a déli és a középső régiókban, beleértve a fővárost, N’Djamenát, és 465 ezer hektárnyi termőföld is megsemmisült.

Faced with the scale of flooding🌊 in N’Djamena🇹🇩, the U-Reporters are on the ground to provide #emergency assistance to the victims and to support @UNICEFChad teams in the distribution of kits to the victims.@OnuTchad @UNICEFAfrica @UReportGlobal

👉🏾 https://t.co/e51H74hlf1 pic.twitter.com/Ou42pXL4r0

— UNICEF Tchad (@UNICEFChad) October 17, 2022