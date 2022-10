Washington kétmillió dolláros gyorssegélyt nyújt Kubának az Ian hurrikán okozta károk helyreállítására

Ned Price külügyi szóvivő közölte, hogy az Egyesült Államok humanitárius segítséget nyújt a kubai népnek nemzetközi fejlesztési ügynökségén és megbízható nemzetközi partnerein keresztül, akik közvetlenül azokkal a kubaiakkal dolgoznak, akik a vihar pusztítását elszenvedték.

Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter a Twitteren azt írta, hálásak az Egyesült Államok humanitárius segélyfelajánlásáért. A kétmillió dollár hozzájárul az újjáépítési erőfeszítéseikhez és a hurrikán áldozatainak támogatásához – tette hozzá.

We appreciate humanitarian assistance offer made by the US. This material contribution that is worth 2 million USD, channelled through the International Federation of Red Cross, will add up to our recovery efforts in support of the victims of the ravages caused by #HurricaneIan.

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 18, 2022