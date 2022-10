Sikoltozni kezdtek a repülő utasai, de nem volt hova menekülniük

Egy kígyó váratlan felbukkanása némi felfordulást okozott a business classon utazók körében a United Airlines gépén, amelyik Floridából tartott New Jersey-be.

Az ártalmatlan szalagos kígyóként azonosított potyautas hüllő nem sokkal a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren való leszállás után bukkant fel a United Airlines Tampából induló 2038-as járatán hétfő délután – közölte a New York-i és New Jersey-i hatóság – írja a The Guradian.

Kapcsolódó tartalom

„Miközben a gép a kifutópályáról a kapuhoz gurult, a business class utastérben sikoltozni kezdtek az utasok, és felhúzták a lábukat a padlóról” – emlékezett vissza az egyik utas.

Snake on plane sends passengers screaming at Newark airport https://t.co/yIdv4GJQB6 pic.twitter.com/jfIvbKVxse — New York Post (@nypost) October 18, 2022



Sérülés szerencsére nem történt, a repülőtér működésére nem volt hatással a történés, és a repülőgép később el is indulhatott Newarkból.

A United légitársaság szóvivője az incidens kapcsán csak annyit mondott, hogy az utasok által riasztott személyzet tagjai értesítették a megfelelő hatóságokat, hogy segítsenek a helyzet megoldásában.

Arról egyik érintett fél sem tett említést, hogy a kígyó hogyan kerülhetett a légitársaság járatának fedélzetére.

A hétfői nem az első eset, hogy potyautasként utazott egy kígyó egy utasszállító repülőgép fedélzetén. 2016-ban az Aeromexico egyik Mexikóvárosba tartó járatának utasterében találtak egy nagyméretű kígyót, 2013-ban egy Ausztráliából Pápua Új-Guineába tartó járat utasai egy pitont láttak kívülről a repülőgép szárnyára tapadva.

A kiemelt kép illusztráció.