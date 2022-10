Óriáspandákat kapott ajándékba Katar, elsőként a Közel-Keleten

A Közel-Keleten Katar az első ország, ahol óriáspandák lesznek. A nagyközönség a 21 napos karantén leteltével láthatja őket.

Kína ikonikus állatai szerdán érkeztek meg repülőgéppel a dél-kínai Szecsuánból. Csing Csing, a négyéves és 120 kilogrammos hím a Szuhail arab nevet kapta, míg a hároméves Szi Haj, egy 70 kilós nőstény, a Szoraja nevet viseli az arab országban.

Two Chinese giant pandas, “SIhai” and “Jing Jing”, arrive at Hamad International Airport in Doha, Qatar, on the morning of Oct. 19, 2019.两只中国大熊猫“四海”和“京京”乘专机抵达位于卡塔尔首都多哈的哈马德国际机场。#China #Katar #Panda pic.twitter.com/iUPDHW5uKI

— Samuel (@seldom221) October 19, 2022