Az ukrán hadsereg folytatta az előrenyomulást az ország déli részén fekvő Herszon megyében

Kivonulnak az ostromlott Herszon városából az orosz adminisztráció képviselői és evakuálják a civil lakosságot is, az előrenyomuló ukrán hadsereg ugyanis már a város visszafoglalására készül. Az oroszok eközben továbbra is drónokkal támadják az ukrán városokat, a hírek szerint egyszer használatos, iráni gyártmányú légi eszközöket vetnek be – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Megkezdték a lakosság kimenekítését az orosz megszállás alatt álló Herszonból Ukrajnában az utóbbi hetekben ismét számtalan civil célpontot, köztük a közműveket érte támadás. A hatóságok szerint az oroszok sokszor iráni gyártmányú drónokat használnak, ezt eddig Moszkva és Teherán is tagadta. Most viszont két iráni diplomata elismerte a Reuters hírügynökségnek, hogy az üzlet létrejött, és további rakéták és drónok szállítását tervezik Oroszországnak. Az ukrán államfő videóüzenetében azt mondta, hogy a vásárlás az orosz haderő gyengeségének beismerése. „Az iráni drónoknak köszönhetően a terrorista támadók új reményeket táplálhatnak, de ezek szerte fognak foszlani, mint a korábbi reményeik. A háború eddigi 237 napja bizonyítja, hogy bármilyen fenyegetésre megtaláljuk a választ” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az ukrán hadsereg közben folytatta az előrenyomulást az ország déli részén fekvő Herszon megyében. Kijevi közlés szerint az elmúlt napokban több mint négyszáz négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az orosz hadseregtől. Kedden már az Ukrajnában harcoló orosz erők parancsnoka, Szergej Szurovikin is elismerte, hogy Herszonban nehéz helyzet alakult ki. Szerdán pedig az oroszok által kinevezett herszoni vezetés úgy döntött, azonnali hatállyal megkezdi a civil lakosság kimenekítését Herszon városából, mivel az egyetlen orosz kézre került regionális központot bármelyik pillanatban ukrán támadás érheti. Kapcsolódó tartalom Kijev: Iránt cinkossá teszi a háborús bűnökben, hogy fegyvereket ad Oroszországnak Az elmúlt hét alatt Oroszország több mint száz csapást mért iráni kamikaze drónokkal lakóépületekre, erőművekre, szennyvíztisztító telepekre, hidakra és játszóterekre számos ukrán városban. Az orosz állami televízió felvételei szerint reggel óta több ezer ember vár arra, hogy a Dnyeper folyó túlpartjára, a fronttól távolabbra szállítsák a kompok. „Felhívtak a munkahelyemről, hogy ma evakuálnak, bár már tegnap este hallottam, hogy kezdődnek a kimenekítések” – mondta egy nő. Az orosz elnök időközben bejelentette, hogy hadiállapot bevezetését rendelte el az Oroszország által elcsatolt ukrajnai területeken. „A Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság, valamit Herszon és Zaporizzsja régiók már korábban alkalmazták a hadiállapotot, mielőtt csatlakoztak volna Oroszországhoz. Most ezt kell formálisan is az orosz jogrend keretein belül alkalmazni” – mondta Vlagyimir Putyin. Az elnök hozzátette, hogy egy másik rendelettel különleges jogkörrel ruházta fel a többi orosz régió vezetését is, hogy növeljék a lakosság biztonságát, és minél hatékonyabban tudják segíteni azoknak az eszközöknek a gyártását, amelyekre a hadseregnek szüksége van. Kiemelt kép: Ukrán katona (Fotó: MTI/EPA/Sztanyiszlav Kozliuk)