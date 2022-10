A vállán sült el a vadász fegyvere, szörnyű tragédia történt

Vaddisznóvadászat közben lőtte le barátnőjét egy férfi a Franciaország északnyugati részén fekvő Goudelinhez közeli erdőszélen – írta a Daily Mail.

A csapat egy kukoricaföldön haladt át, amikor a tragédia megtörtént. Az eset körülményei egyelőre még tisztázatlanok. A vadászfegyver a férfi vállán sült el úgy, hogy a fegyver csöve a háta mögé mutatott, az áldozat pedig mögötte sétált. Azt, hogy a puska miért volt kibiztosítva, egyelőre nem tudni.

EXCLUSIVE – Pictured: British woman, 67, accidentally blasted to death by her ‘devastated’ French hunting president boyfriend, 69, during wild boar shooting expedition in Brittany

via https://t.co/Y7QqGbaj5c https://t.co/iQpQVzAkR5

— TheTinfoilGirl™️ (@SasquatchInABag) October 17, 2022