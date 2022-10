A sportolók már rettegnek a Drake átoktól, ami újra lecsapott

A 35 éves kanadai rapper-producerről, a négyszeres Grammy-díjas Drake-ről nem titok, hogy imádja a sportokat, vérbeli szurkolóként annyi mérkőzésre látogat el, amennyire csak tud. Az utóbbi évek során a zenésszel kapcsolatban egy rejtélyes jelenség is napvilágot látott. Drake-ről ugyanis az a hír járja, hogy akinek szurkol vagy akivel közös képet készít, az a játékos vagy csapat általában rövid időn belül nagyot bukik.

A balszerencsét a legtöbben csak Drake-átokként emlegetik, amely legutóbb a spanyol FC Barcelona labdarúgócsapatán fogott.

Mivel a klub egyik fő- és mezszponzora a Spotify zenei streamingszolgáltató, Drake Spotify-os meghallgatásaival pedig nemrég elérte az 50 milliárdot és gyakorlatilag a platform legnépszerűbb előadójává vált, a csapat a zenész tiszteletére a vasárnapi El Clásicón a mezén Drake saját logóját, egy baglyot jelenített meg.

A kedves gesztus kapcsán természetesen a klub egy Drake-kel közös fotót is publikált, a szurkolók pedig azonnal rettegni kezdtek a Real Madrid elleni meccs kimenetelét illetően. Az átok végül ismét lecsapott, a Barcelona 3-1-re kikapott a spanyol fővárosban.

A Drake-átok korábban elérte már a Paris Saint-Germain, Arsenal, a Dortmund és a Manchester City és a Manchester United csapatát is, az olasz AS Roma pedig még a Twitter-csatornáján is közölte, hogy a játékosoknak megtiltja a közös fotót Drake-kel.

Járt már pórul a zenésszel az amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Toronto Raptors és a Miami Heat is, de Drake az egyéni sportágak képviselőit sem „kíméli”.

A nemrég visszavonult teniszlegenda, Serena Williams is kapott már ki közös fotó után, a rapper pedig amikor ott volt a kevert harcművész Conor McGregor meccsén is, az ír bunyós élete vereségét szenvedte el az orosz Habib Nurmagomedov ellen.

Kiemelt kép: az október 16-ai Barcelona-Real Madrid mérkőzés jelenete. (Forrás: EPA/Sergio Perez)