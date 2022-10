Uniós biztos: Az EU-nak nincs jogi kerete ahhoz, hogy egy harmadik országot terrorista államnak nyilvánítson

Az EU-nak nincs jogi kerete ahhoz, hogy egy harmadik államot, jelen esetben Oroszországot, terrorista államnak nyilvánítson – jelentette ki Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztos az Európai Parlament kedd esti plenáris vitáján.

A biztos szerint, nemzeti szinten lehet ilyen döntést hozni, a tagállami parlamenteknek jogában áll így cselekedni.

Johansson elmondta, hogy az ukrajnai háború fordulóponthoz érkezett, az ukrán erők sikeresen védekeznek a megszálló orosz hadsereg ellen, azonban Moszkva tovább fokozza a feszültséget, tömegpusztító fegyverekkel fenyeget, ukrán területeket annektál, mobilizál, és civileket támad válogatás nélkül.

„Minél több sikert arat az ukrán hadsereg, Oroszország annál inkább támad civileket, civil infrastruktúrákat. Moszkva agresszív háborúja súlyosan sérti a nemzetközi humanitárius jogot, a háborús bűnösöket felelősségre kell vonni” – hangsúlyozta.

A biztos azt is hozzátette, hogy véleménye szerint „Oroszország már elvesztette a háborút, egyre inkább vesztésre áll a harctéren”. Az EU-nak továbbra is töretlenül egységesnek kell maradnia, és Ukrajna is győzedelmeskedni fog” – zárta beszédét Johansson.

Kiemelt képünk: Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztos (Fotó: MTI/EPA)