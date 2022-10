Megkezdődött a kormányalakítás Szerbiában

A parlament keddi ülésével megkezdődött a kormányalakítási folyamat Szerbiában, és várhatóan már a jövő héten új kormánya lesz az országnak.

A szerbiai képviselőházban kedden a minisztériumi törvény módosításáról vitáznak. Az eddigi 21 helyett az új kormánynak 25 minisztériuma lesz. A tárcák a korábbi minisztériumok hatásköreinek szétválasztásával jönnek létre. Így új tárcaként jön létre a bel- és külgazdasági minisztérium, a tájékoztatási és távközlési minisztérium, a kulturális minisztérium, az idegenforgalmi és ifjúsági minisztérium, valamint az állami beruházások minisztériuma.

Ivica Dacic, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) elnöke a múlt hét végén a Pink Televízióban arról beszélt, hogy pártja – ahogy az utóbbi tíz évben – most is tagja lesz a kormánykoalíciónak az Aleksandar Vucic államfő vezette Szerb Haladó Párttal (SNS) együtt. Egyelőre nem lehet tudni, mely pártok lépnek még koalícióra a Szerb Haladó Párttal, a korábbi bejelentések szerint viszont az SNS és az SPS mellett a Vajdasági Magyar Szövetség is a kormánykoalíció része lesz, és ismét államtitkári szinten vesz részt a kabinet munkájában.

A miniszterek kilétére még nem derült fény, a személyi döntésekről a Szerb Haladó Párt vasárnapi elnökségi ülését követően adnak ki információkat. Az ország miniszterelnöke várhatóan Ana Brnabic marad, akit augusztus végén kért fel kormányalakításra a köztársasági elnök.