Halottjai és sérültjei is vannak a kijevi orosz rakétatámadásnak

Eddigi értesülések szerint egy harmadik személy megsérült a támadásban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi Twitter-bejegyzésében közölte, hogy az orosz légitámadások október 10. óta Ukrajna elektromos erőműveinek 30 százalékát lerombolták – jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin’s regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022