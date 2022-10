Emmanuel Macron fogadta a kegyetlenül meggyilkolt kislány szüleit

Hivatalában fogadta kedden Emmanuel Macron francia államfő annak a 12 éves lánynak a szüleit, akinek holttestét négy nappal ezelőtt egy bőröndben találták meg Párizsban. Az ügyben egy 24 éves algériai nőt előzetes letartóztatásba helyeztek, és 15 évnél fiatalabb kiskorú sérelmére elkövetett emberölés, kínzás és barbarizmus vádjával indult ellene eljárás.

A gyilkosság hatalmas érzelmeket kavart a hétvégén Franciaországban, az államfő ezért személyesen fejezte ki a nemzet támogatását az áldozat szüleinek.

A gyanúsítottat, Dahbia B.-t szombat hajnalban, néhány órával azután vették őrizetbe, hogy a megölt Lola maradványait megtalálták annak a háznak az udvarán, amelyben lakott. Az algériai származású gyanúsítottat – aki a rendőrség szerint pszichológiai problémáktól szenved – az épület térfigyelő kamerái alapján tudták azonosítani.

Az 1998-ban Algériában született nő 2016-ban legálisan, diákvízummal érkezett Franciaországba, 2018-ban párkapcsolaton belüli erőszak áldozata volt, amelyről rendőrségi jegyzőkönyv is készült. Augusztus 21-én előállították a párizsi repülőtéren, mert lejárt francia dokumentumokat mutatott be. Miután nem bűntett előéletű, az eljárásrendnek megfelelően a helyszínen hatósági felszólítást kapott, hogy 30 napon belül önként hagyja el az ország területét – közölték rendőrségi források, de nem tudni, hogy ez ellen élt-e a halasztó hatályú fellebbezés lehetőségével.

A nő az előállításakor nem rendelkezett sem állandó lakhellyel, sem állandó jövedelemmel.

A kislány eltűnését péntek délután jelezték szülei a rendőrségnek, miután Lola nem ért haza a lakástól pár percre található iskolájából. A szülők a lakóépület gondnokai, s a térfigyelő kamerák felvételein látták, hogy az épületbe egy általuk ismeretlen nő kíséretében lépett be a lányuk. Egy szemtanú is jelentkezett a rendőrségen, akinek a nő később pénzt ajánlott egy bőrönd – amelyben Lola holtteste volt – áthelyezéséhez. Végül egy hajléktalan találta meg a lány holttestét egy műanyagzsákban annak az épületnek az udvarán, ahol Lola a szüleivel élt.

A boncolás kimutatta, hogy Lola légzési és szívelégtelenségben halt meg, a testén ütések nyomait is felfedezték, de a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben szexuális bántalmazásnak nem voltak nyomai – közölte Laure Beccuau párizsi ügyész.

A nyomozók szerint a gyanúsított eleinte beismerte, majd vitatta a tényeket.

Az ügyész elmondta, hogy a nő az áldozatát a nővére lakásába vitte, aki ugyanabban az épületben lakott, mint a lány. Ott saját elmondása szerint arra kötelezte, hogy letusoljon, majd szexuálisan bántalmazta, és más, halált okozó erőszakos cselekményeket követett el rajta, miután elrejtette a holttestét egy bőröndben. Egy nulla és egy egyes számot festett az áldozat mindkét talpára – jelezte az ügyész, aki szerint Dahbia B. utóbb a teljes vallomását visszavonta, s azt állította, hogy „nem a valóságot, hanem csak egy álmot” mesélt el.

A nyomozók kiemelték, hogy a gyanúsított nem mutatott empátiát az áldozat iránt, s úgy fogalmazott, hogy „őt is megerőszakolták, és látta a szüleit is meghalni”. Az első vizsgálatok szerint a nő pszichológiai problémáktól szenved, de nincs nyoma annak, hogy valaha is kezelték Franciaországban.

A kegyetlen gyilkosság miatt kedd délután heves vita bontakozott ki a nemzetgyűlésben.

Marine Le Pen, az ellenzéki jobboldali Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője a miniszterelnökhöz fordulva kijelentette: „ennek a barbár cselekmény gyanítottjának nem lett volna szabad hazánkban tartózkodnia”.

Élisabeth Borne válaszában a gyászoló család fájdalmának tiszteletére kérte az ellenzéki politikust, valamint arra, „hagyja, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás végezze a munkáját”. Eric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter ügy vélte, hogy szégyen, hogy Marine Le Pen egy 12 éves kislány koporsóját politikai célokra kívánja felhasználni.