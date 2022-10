Daniel Craig brit kitüntetést kap filmes pályafutásáért

Craig azt a kitüntetést kapta meg, amit az általa alakított James Bond, Ian Flaming regényének hőse is elnyert 1953-ban.

A királyi család Twitter-oldalán közölt fotót arról, ahogy Anna hercegnő Craig nyakába akasztja a kitüntetést. A színész öt Bond-filmben játszotta a 007-es titkos ügynököt: először 2006-ban, a Casino Royale-ban, utoljára pedig 2021-ben a Nincs idő meghalni című epizódban.

We’ve been expecting you…

🎖️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George – the same honour held by his character James Bond – in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022