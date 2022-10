Brüsszel vs. Varsó – kormányt akar buktatni az Európai Bizottság

Több mint száz milliárd euró visszatartásával fenyegeti az Európai Bizottság Lengyelországot, ha nem teljesíti a brüsszeli elvárásokat. Korábban úgy tűnt, hogy Varsó és Brüsszel megegyezett, de tegnap a bizottsági szóvivő bejelentette, nemcsak a helyreállítási alapból járó pénzt, hanem a kohéziós forrásokat sem utalja az unió a lengyeleknek. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint ez politikai nyomásgyakorlás, azaz Brüsszel célja a jobboldali szuverenista kormány megbuktatása lehet – hangzott el az M1 Híradójában.

A helyreállítási alapból járó pénzek mellett a kohéziós forrásokból járó milliárdokhoz sem juthat hozzá egyelőre Lengyelország – derült ki az Európai Bizottság szóvivőjének hétfői sajtótájékoztatóján. Stefan De Keersmaecker elmondása szerint minderről valójában Varsó tehet. Kiemelte: A kohéziós források kifizetése az Alapjogi Charta teljesítéséhez van kötve, és Lengyelország maga jelentette, hogy ennek még nem tudott eleget tenni.

„A Bizottság azért nem tudott eddig egyetlen kifizetési kérelemnek sem eleget tenni, mert Lengyelország a saját értékelésében úgy nyilatkozott, hogy az Alapjogi Charta feltételeit még nem teljesítette” – hangsúlyozta a szővivő.

Varsó a koronavírus-járvány gazdasági hatásait enyhítő helyreállítási alapból 36 milliárd eurót kapna, de azt már korábban befagyasztotta Brüsszel. Most viszont a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetésből Varsót illető 75 milliárd euróhoz sem juthatnak hozzá a lengyelek.

Brüsszel, ahogy korábban is, úgy most is az igazságszolgáltatás függetlenségét kifogásolja. A lengyel kormány a sokat támadott igazságügyi reform részét képező legfelsőbb bíróság fegyelmi kamaráját már feloszlatta, hogy hozzájuthasson a helyreállítási forrásokhoz, és számos más gesztust is tett Brüsszelnek. Mindez azonban most úgy tűnik, hogy nem elég.

A lengyel jogállamiság téma volt kedden Luxembourgban az Általános Ügyek Tanácsában is. A korábban korrupciós botrányba keveredett Vera Jourová, aki most az értékekekért és átláthatóságért felelős uniós biztos egyértelműen fogalmazott, vagyis

nem kap pénzt Varsó, ha nem teljesíti, amit kérnek tőle.

„A blokklás talán túl erős kifejezés. Folynak a tárgyalások, és ahogy önök is tudják, a kohéziós források az Európai Alapjogi Charta végrehajtásához vannak kötve. Lengyelországnak meg kell mutatnia, hogy ezt teljesíti, különben nem tudjuk elkezdeni a kifizetéseket” – mondta az uniós biztos.

Varga Judit igazságügyi miniszter szerint az Európai Uniót sújtó válság közepette nem az kellenes, hogy legyen Brüsszelnek a legfontosabb, hogy ideológiai okok miatt egyes tagállamokat zsaroljon.

„Ebben a helyzetben, amikor egy általános recesszió fenyegeti Európát, akkor csak az energiáról, csak a gazdasági kérdésekről kellene a legmagasabb szinten beszélgetni, és nem arról, hogyan zsarolnak politikai, ideológiai alapon egyes országokat, és teljesen erkölcstelen módon tartanak vissza forrásokat” – fogalmazott.

Kapcsolódó tartalom

Egyértelmű politikai nyomásgyakorlás, hogy az Európai Bizottság visszatartja a Lengyelországnak járó uniós forrásokat – jelentette ki Kiszelly Zoltán az M1-en. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hozzátette:

A cél, hogy Brüsszelből megbuktassák a jobboldali szuverenista kormányt,

és egy Brüsszel-barát kormányt ültessenek a helyére, mégpedig úgy, hogy éket vernek a kisebbik és nagyobbik kormánypárt közé.

Kiszelly Zoltán a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt is mondta, hogy a Magyarországnak és Lengyelországnak

az újjáépítési alapból járó pénzekre már „bejelentkeztek” a franciák, az olaszok, a spanyolok és a portugálok, akik „adósságban úsznak”, ezért nagyon nehezen tudnak csak hitelt felvenni.

Kiemelt kép: Légi felvétel az Európai Bizottság székházáról Brüsszel uniós kormányzati negyedében. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)