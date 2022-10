Találat ért több ukrán várost, Kijevet dróntámadást érte, Klicsko üzent a lakosoknak

A közösségi médiában megosztott videók szerint hatalmas füstfelhő gomolyog Kijev felett, több mint három órán át légiriadó volt. Számos robbanás hangját lehetett hallani. Vitalij Klicsko polgármester arra kérte az embereket, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Elmondta, hogy dróntámadás érte az ukrán főváros központját, és a Telegramon fényképeket is bemutatott egy becsapódott drón darabjairól. Arról egyelőre nem tudni, vannak-e áldozatai a dróncsapásnak, illetve hogy milyen mértékű károk keletkeztek.

#Kyiv downtown this morning. The result of another attack of battle drones made in #iran pic.twitter.com/rROKSYNjMR

— isonar (@daomania) October 17, 2022